Festival leva Baby do Brasil e Zizi Possi para a Chapada

Não se sabe ao certo se Tavinho e Zé Rodrix conheciam Lençóis, na Chapada Diamantina, antes de compor Casa no Campo, sucesso imortalizado na voz de Elis. Quem vai lá, entende bem o por quê da relação: rodeada de belíssimas paisagens bucólicas, com trilhas ecológicas que terminam em águas cristalinas de cachoeiras, Lençóis é um dos destinos mais procurados na Chapada.







Artistas locais da Chapada também ganharam espaço na programação: Família Grão de Luz e Griô e Zion são algumas delas. Além de shows, o Festival apresenta ainda oficinas musicais e uma exposição de fotografias de Rui Rezende.



Idealizador do Festival, Marcos Pedreira é um apaixonado por música. Ele acredita que Pink Floyd é a melhor banda do mundo, mas em seus CDs há ainda espaço para Diana Krall, Eric Clapton, B. B. King e samba do Rio e da Bahia.



A ideia do festival surgiu por ele perceber a necessidade que a região tinha de um evento de calendário anual. A primeira edição aconteceu em 1999, com uma grade invejável para um estreante: Pato Fu, Luiz Melodia, Beto Guedes, Lenine, João Bosco, Gilberto Gil e Ana Carolina. Sobre isso, Marcos revela que a estreia do Festival foi também a primeira vez que a cantora Ana Carolina se apresentou num palco baiano.



"Sabe quando a gente sente que vai dar certo? Para mim foi a edição mais marcante de todas, tinha essa expectativa de não saber como seria e se a cidade ia gostar. Depois foi só sentir que tudo deu certo, foi uma felicidade", conta Marcos, todo alegre.



Segundo ele, uma das grandes preocupações do Festival é proporcionar ao visitante tempo para curtir as belezas da natureza local. "Começamos os shows cedo, por volta das 20 horas, até para que o turista possa acordar cedo no dia seguinte para passear, curtir as cachoeiras, as trilhas. Lençóis é um paraíso ecológico", afirma.

