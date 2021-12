Festival Internacional da Sanfona ocorre no mês de novembro em Juazeiro

De 14 a 17 de novembro será realizada em Juazeiro (distante a 514 km de Salvador) a 5ª edição do Festival Internacional da Sanfona. O evento ocorre às margens do Rio São Francisco, na orla nova da cidade. A expectativa é que mais de 50 mil participem da festa.

A programação inclui oficinas, workshops, exposição, encontros e concertos musicais, com shows abertos e apresentação de Edglei Miguel (PB), Chico Chagas (AC), Mestrinho (SE), Mahatma Costa (PE), Daniel Itabaiana (BA), Silas França (BA) e Quinteto Sanfônico do Brasil, além do curador Targino Gondim (BA)..

Os interessados ainda desfrutarão de shows com atrações internacionais como Jason O’Rourke (Irlanda) e Simone Zanchini (Itália). Além de conhecer um pouco mais universo sonoro do instrumento de 120 baixos, por meio da oficina realizada pelo professor de A Sanfonada, de Campina Grande (PB).

adblock ativo