Festival gospel 'Promessas Canta Salvador' acontece no próximo dia 20

A edição 2017 do "Festival Promessas Canta Salvador" será realizada no próximo sábado, 20, no Wet'n Wild, na avenida Paralela. O evento está previsto para iniciar às 18h.

Com o tema "movidos pela fé", o festival traz para a capital baiana os grandes nomes da música gospel nacional, como Fernandinho, Thalles Roberto, Sandro Nazireu, Daniela Araújo, o rapper pregador Luo juntamente com a banda APC 16 e a banda de rock Oficina G3.

A festa deste ano reúne as marcas "Canta Salvador" e "Festival Promessas", resultando na nova nomenclatura "Festival Promessas Canta Salvador".

Os ingressos são vendidos a R$ 40 (pista), R$ 60 (área vip) e R$ 100 (camarote open bar) e podem ser adquiridos nos balcões da Ticketmix, nas Livrarias Betânias, Livraria Boas Novas (Shopping Itaigara), Livraria Assembleia de Deus (Liberdade), Livraria CPAD (Iguatemi) e no site do Evetim.

