Festival encerra ao som da BaianaSystem

O som inconfundível da banda BaianaSystem marcou, no domingo, 1º, o encerramento da última noite do Festival do Morro 2015, no povoado de Morro de São Paulo, em Cairu, no Baixo Sul da Bahia. A banda Negra Cor, liderada por Adelmo Casé, também se apresentou no palco montado na Segunda Praia.

"Quando você pensa que não tem como melhorar, após curtir Zeca Baleiro (sexta) e Maria Rita (sábado), vem a BaianaSystem, até então desconhecida para mim, e causa esse estrago na areia da praia, de tanto a galera pular", resumiu o carioca Victore Pinto, 37, ao final do show.

O vocalista Russo Passapusso explica que o grupo busca ressignificar a sonoridade da música urbana produzida na Bahia, sob a influência dos sound systems - conjunto de amplificadores, alto-falantes e toca-disco -, da guitarra baiana e da percussão. "Não é rock, hip hop, axé nem pagode, é BaianaSystem!", completou.

Mistura de ritmos

Já era 2h quando a banda Negra Cor subiu ao palco. As cerca de 20 mil pessoas, entre nativos e turistas, foram ao delírio com o show preparado para o festival.

"A Negra Cor é o resultado de uma fusão rítmica que une hip hop, bases eletrônicas, o melhor da musicalidade do axé com a riqueza melódica e cultural da música negra", disse Casé.

"Tem um tempo que não ouço Negra Cor. Está muito diferente de antes. Com essa mistura de ritmos, a banda está fazendo um som muito bom. E Adelmo Casé tem total domínio do que canta", disse o soteropolitano Reinaldo de Oliveira, 29.

O dia já estava amanhecendo, e o público se recusava a deixar o local, considerado pela dentista Sheila Rodrigues o lugar mais charmoso do mundo. "Meu marido já sabe, quando nos aposentarmos, vamos morar aqui e envelhecer nesse paraíso", disse Sheila.

Embora sem apresentar dados oficiais, a representante Territorial de Cultura do Baixo Sul da Bahia (da Secretaria de Cultura do estado), Vanessa Andrade, comemora o sucesso desta edição do festival.

"Mesmo tendo divulgado a grade de atrações uma semana antes do evento, a nossa avaliação é hiperpositiva, levando em conta também que a taxa de ocupação hoteleira foi de, praticamente, 100%", disse Vanessa.

Destino aprovado

Segundo uma pesquisa do Ministério do Turismo, Morro de São Paulo é um dos destinos com maior índice de aprovação e retorno em todo o Brasil. Além disso, o balneário é o terceiro destino em número de atrações de turistas na Bahia e recebe, anualmente, cerca de 350 mil visitantes por ano.

A Ilha de Tinharé, que abriga os povoados de Morro de São Paulo, Garapuá, Gamboa e Galeão, fica em uma área de proteção ambiental (APA) com cerca de 400 km². O complexo hoteleiro possui, aproximadamente, 12 mil leitos, 220 pousadas/hotéis e 125 bares e restaurantes.

