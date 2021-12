Festival em SP celebra música baiana

A cidade de São Paulo vai receber, nesta sexta-feira e sábado (dias 21 e 22), o Bahia de Som Salvador, festival que promete movimentar a capital paulista com a nova música baiana.

O evento, que acontece no auditório do Parque do Ibirapuera, contará com Letieres Leite e Orkestra Rumpilezz, Manuela Rodrigues, Peu Murray e Baiana System, além dos convidados (baianos radicados em SP) Lucas Santtana, Marcia Castro, Daganja e Claudia Cunha. A programação completa em está disponível no site do festival.

Em sua primeira edição, o Bahia de Som Salvador destaca músicos que se distanciam do mercado voltado para o axé e apostam no hibridismo de diferentes linhas criativas.

