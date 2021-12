Festival em Salvador abre inscrições para novos talentos

Estão abertas as inscrições para participar do palco Sounds, no Festival Hype. O cadastro é gratuito e os interessados podem acessar o site do evento até o dia 1º de setembro. As atrações escolhidas receberão ajuda de custo para se apresentarem na festa.

Em cada edição, o festival seleciona sete novos talentos para realizar apresentações no palco. Sendo que uma é infantil, por uma curadoria artística assinada por Juliana Ribeiro, Duda Diamba e Morotó Slim, responsáveis pelo garimpo curatorial e revelação de novos talentos da música local.

Também estão abertas as inscrições para o Mercadão da Música, que tem curadoria realizada pelos jornalistas Isa Lorena e Luciano Matos. O espaço serve como celeiro de trocas e ambiente de qualificação dos agentes formadores da cadeia artística baiana. Os empreendedores podem apresentar seus trabalhos de forma gratuita e nesta edição terá uma prioridade para os do subúrbio da cidade.

A nova edição acontecerá nos dias 22 e 23 de setembro, em São Tomé de Paripe, e já tem a confirmação do show da banda ÀTTOOXXÁ.

