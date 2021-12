Festival em prol da Chapada acontece em Salvador

Na próxima quarta-feira, 23, às 20h, acontecerá na Praça Tereza Batista, no Pelourinho, o A-Tributos - Festival Pela Chapada. A renda arrecadada com a bilheteria do evento será revertida em EPI's anti-chamas e outros equipamentos, que serão doados para as brigadas que combatem as chamas na Chapada Diamantina.

Como atrações, as cantoras Maira Lins e Bruna Barreto, que cantarão canções de Clara Nunes e Cássia Eller, respectivamente. Além da banda Os My Friends, que interpretará Tim Maia, e do cantor Duda Diamba, apresentando Bob Marley.

Os ingressos, que custam R$ 20, a inteira, e R$ 10, a meia, podem ser adquiridos pelo site do Sympla, na loja Euzaria do Shopping Paralela ou na bilheteria no local do evento.

