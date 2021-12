Festival Dosol chega a Salvador e Feira Noise agita Feira

Que a crise está aí, ninguém discute - mas nem por isso os produtores de festivais de música independente estão parados, esperando a maré virar. Que o digam o potiguar Anderson Foca e o feirense Joílson Santos, os nomes à frente dos festivais Dosol (que chega pela primeira vez à cidade) e Feira Noise, que agita a cidade vizinha ao longo deste mês.

Realizado em Natal (RN) desde 2006, o Dosol, em sua 12ª edição, ganhou uma vitaminada e tanto dos patrocinadores (Petrobras e Cabo Telecom), se espalhando por 17 cidades do Nordeste, movimentando 24 palcos, que receberão 132 bandas, perfazendo nada menos que 234 shows. Números realmente impressionantes.

"Essa exportação já era uma intenção há anos e fomos construindo tudo até chegar nesse ano em todas essas cidades. Um passo ousado, mas ao mesmo tempo muito calculado, organizado", conta Foca. Em Salvador, o Dosol chega ainda tímido, apostando em bons nomes da cena rock local como The Honkers, Teenage Buzz, Lo Han e Enio, mais duas atrações de fora: Plástico Lunar (SE) e Casillero (PE).

"A curadoria de Salvador ficou a cargo do Dimmy (Vendo 147), produtor cultural muito envolvido com a cena soteropolitana e com o Dosol. Priorizamos a cena mais ligada ao novo rock baiano", afirma

Feira fervilha

Já o Feira Noise, promovido pelo Feira Coletivo, é o maior festival de artes integradas do estado e já começou desde o dia 7, seguindo até o fim do mês com música, dança, poesia, artes visuais, oficinas e mesas de discussão em diversos pontos da cidade.

Em meio a uma efervescência cultural que vem se desenhando na cidade, o Feira Noise é reflexo e canal desse momento: "Realmente, tem rolado uma efervescência cultural em Feira, nas suas diversas linguagens", diz Joílson.

"Creio que a atuação do Feira Coletivo tenha sido fundamental neste processo, tanto como elemento de estímulo, quanto no que a gente propõe, no sentido de que, ao longo de 6 anos de atividade, temos provado que é possível realizar atividades bacanas de forma 100% independente", conta.

Os shows são bem variados. Tem a nata do rock de Salvador (Cascadura, Retrofoguetes, Vivendo do Ócio, Maglore, Pastel de Miolos), ótimas bandas da cena feirense (Novelta, Calafrio), atrações de fora como Vespas Mandarinas (SP) e Far From Alaska (RN), além de Marcela Bellas, Enio, etc.

Programações ousadas para um meio, que, na verdade, sempre lidou com a tal "crise". "A cultura está sempre em crise: pouco financiamento, pouco reverb no poder público. É um setor que está muito acostumado a caminhar no terreno pantanoso", afirma Foca.

"Acho que o papel das atividades culturais é de promover o lúdico, o sinal de esperança e de desenvolvimento. Então, crescer quando o viés é de encolhimento é um símbolo importante", observa. Já Joílson lembra que, das cinco edições do FN, só uma teve incentivo de edital. "É muito difícil fazer sem apoio, mas é possível, exige cautela, um passo de cada vez".

