Festival do Morro divulga primeiras atrações musicais

Babado Novo e Negra Cor foram as primeiras atrações divulgadas para 7ª edição do Festival do Morro, em Morro de São Paulo. O evento acontece entre os dias 12 e 14 de novembro e marcará a abertura do verão na ilha, localizada no baixo Sul da Bahia.

A banda Babado Novo, comandada por Mari Antunes, se apresentará no sábado, 12. Já o cantor Adelmo Casé, da Negra Cor, agitará o público no domingo, 13. As demais atrações serão divulgadas nos próximos dias.

O festival espera atrair cerca de 20 mil pessoas por noite. A programação inclui atrações nacionais e locais. O evento é gratuito.

