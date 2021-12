Festival de Verão: mistura que divide opiniões

Na estação mais quente do ano, a capital baiana ganha um atrativo a mais: o Festival de Verão Salvador, que acontece desta quarta-feira, 29, a sábado, 1º. O festival, que se diz o maior evento de música do País, este ano reúne dezenas de atrações em dois palcos e uma pista eletrônica, tendo a mistura de ritmos como mote da programação.

"É o único evento de quatro dias que acontece consecutivamente há 16 anos. A grade foi feita a partir de uma pesquisa de público, realizada em julho. Vamos trazer o que pediram, com exceção de alguns nomes que não puderam participarr por estarem em gravação ou fora do país", explica Estácio Gonzaga, diretor do festival.

Com o slogan "Mistura que dá show" e uma linguagem que dialoga com os adolescentes (com peças que dizem "traga sua galera, venha curtir o festival"), o evento busca atingir diretamente este público. "Comprei mais pela energia, aquela coisa de estar na muvuca com os amigos, uma felicidade mesmo", diz Felipe Pires, de 15 anos.

Crítica

Apesar de reunir em média cerca de 160 mil pessoas nos quatro dias de festa, atualmente o evento é criticado por não fazer uma mistura de ritmos que leve em conta a diversidade e a qualidade musical. Em anos anteriores, já passaram pela festa atrações como Djavan, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Rita Lee e Sepultura em meio aos expoentes de ritmos mais populares.

"Em termos de um festival povão, para pessoas que querem tomar cerveja e pular, ele está de bom tamanho. Mas para ser um grande festival é preciso ter opções com música mais sofisticada. Além de Frejat e Paralamasdo Sucesso, não vi nada sofisticado", diz Rodrigo Faour, crítico e pesquisador musical carioca.

"A curadoria poderia ter um caráter educativo se misturasse as atrações ultra populares a artistas que podem fazer shows de bom nível", completa Faour.

Para o jornalista e crítico musical Luciano Matos, organização e estrutura são os principais méritos do evento. "O festival poderia mostrar outras coisas que não 'o mais do mesmo'. Ele não tem curadoria voltada para o que há de melhor na música no Brasil, nem fora do País. O foco é grana, quem leva muita gente, e também a relação com os empresários de grandes artistas que negociam a participação de outros menores", diz.

Nos últimos três anos, Luciano não vê nenhuma atração pela qual valesse a pena sair de casa. "Já teve uma proposta mais interessante. Lembro do dia histórico, em 2004, quando trouxe Sepultura, Marcelo D2, Paralamas e Rita Lee. Esse dia encheu, então não podem dizer que bandas como essas não levam público".

Paulo Miguez, economista e pesquisador do Centro de Estudos Multidisciplinares em Cultura (Cult), defende a importância do evento para a cidade que pretende ter vocação para turismo e entretenimento. "Tem uma ligação muito forte com o mundo do Carnaval. Às vezes se cobra de um festival como este uma diversidade, mas não imagino que isso esteja na pauta de quem o faz. Tem que ser preocupação das políticas públicas de entretenimento", afirma.

O músico Tuzé de Abreu também aproxima o evento do Carnaval. "É tipo um Carnaval selecionado, uma coisa muito grande, bacana. Claro que é para quem pode pagar para frequentar. Há de ter lados negativos, mas acho positivo você juntar ídolos pop com sotaque de Carnaval baiano".

Atrações locais

Segundo Estácio Gonzaga, a pesquisa de público mostrou que o baiano quer ver atrações locais. "É o esquenta para o Carnaval, o artista traz novidades, faz um show diferenciado".

Este é um dos aspectos que traz a potiguar Flávia Marinho e mais cinco amigas para a festa. "A energia, o tamanho do festival e as bandas da Bahia fizeram com que a gente planejasse a viagem para esta época. Escolhemos ir na quinta-feira por causa da variedade de estilos. Talvez iremos sábado para ver Pablo, que ainda não conhecemos e deve estourar".

Além das estrelas do axé do palco principal, baianos como Filhos de Jorge, Babado Novo, Alexandre Peixe, Kart Love e Ju Moraes se apresentam no palco Passarela ao lado de nomes nacionais como NX Zero, CPM 22, Vander Lee e MV Bill.

A falta de espaço para grupos locais iniciantes, especialmente os mais alternativos, é o que incomoda João Victor, vocalista da Quarteto de Cinco, banda que se apresentou no festival em 2011, depois de vencer um concurso. "Isso afasta o público que quer presenciar outras coisas, bandas novas surgindo. Deixou de ser um evento de mistura para ser de panelinha".

