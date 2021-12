Festival de Verão encerra em ritmo de axé e sertanejo

Calor, cerveja e muita música marcaram o domingo na Arena Fonte Nova. O estádio ficou pequeno para as grandes atrações do axé e sertanejo no segundo dia do Festival de Verão.

E foi nesse clima que a dupla Matheus e Kauan abriu o evento e lotou o espaço logo no início da tarde. O público acompanhou cada música dos irmãos que misturaram sucessos autorais e de outros artistas – como Wesley Safadão e Marília Mendonça – com clássicos do axé.

“Nesse tipo de espaço, parece que a voz da gente ecoa mais, o som fica mais alto. Sem dúvidas, foi um dos shows mais bonitos que fizemos”, revela a dupla, que já se prepara para o carnaval. “Já tocamos em quatro carnavais aqui, nos camarotes. Agora, topamos o desafio de puxar um trio pela primeira vez, no Bloco Pirraça”, comentou Matheus.

Nostalgia

Presença confirmada em quase todas as edições do evento, foi a vez do cantor Saulo subir ao palco com um show recheado de nostalgia e sucessos. Pela 13ª vez no Festival, o artista comandou o público com sua energia contagiante. “É sempre uma delícia tocar pra vocês”, disse o músico.

Depois de Saulo, Ivete Sangalo tomou conta da festa, seguida de Jorge e Mateus, Wesley Safadão e Luan Santana que fechou o evento.

Com o palco maior e seis telões de led cobrindo a Arena, a estrutura do evento agradou o público que ficou mais concentrado e animado. A administradora Paola Magnavita, 33, frequentadora do festival desde a primeira edição, levou a filha, Camila Vitória, 15, pela primeira vez, junto com a amiga Bruna Jesus Oliveira.

“Foi uma mudança excelente, tanto no espaço quando na localização. O ambiente é mais aconchegante, seguro e muito mais bonito. Sem contar que a maioria das festas, hoje, acontecem nesse formato de arena”, destacou Paola, que foi para ver a dupla Jorge e Mateus.

Com muito mais gente que o primeiro dia, o público ocupou todos os espaços do estádio, do campo às arquibancadas. Além da melhoria na estrutura, o evento intensificou a segurança com 350 PM’s, 80 brigadistas e 480 privados que deram suporte durante todo a festa.

