Festival de Verão divulga mapa da nova organização do evento

O Festival de Verão disponibilizou nesta segunda-feira, 18, um mapa de todo o espaço da festa, situado na Arena Fonte Nova. Além da imagem, foi divulgado também um vídeo 3D sobre o local. Através disso, será possível o público visualizar a localização de cada setor, conhecer um pouco sobre cada um deles e se situar nas opções dos acessos.

Diferente dos anos anteriores, a FV20 ocorrerá no início do ano - 1 e 2 de fevereiro - retornando a data que costumava ocorrer em suas primeiras edições. No entanto, essa será a primeira vez, desde que a mudança do Parque de Exposições para a Arena, que o evento terá dois grandes palcos, a Arena Dique e o espaço Music Vibes, dedicado para bandas iniciantes.

De acordo com a assessoria do evento, na área do Palco Dique será montada uma roda gigante. Já no estacionamento EDG, vai funcionar a Arena XP, espaço coberto e climatizado dedicado aos games e realidade virtual. Na mesma área será montado o Food Park, com praça de alimentação e outros atrativos.

Atrações do Festival

Na grade de atrações, grandes nomes irão fazer a festa dos baianos presentem. Entre eles estão: Attooxxá, Baco Exu do Blues, Harmonia do Samba, Zé Neto e Cristiano, Dennis Dj, Ferrugem, Ivete Sangalo, Iza e Marcelo Falcão, que se apresentam no dia 1º. Enquanto, Bell Marques, Felipe Araújo, Vitão, Dilsinho, Léo Santana, Melim, Parangolé, Wesley Safadão e a atração internacional Clean Bandit, fecham o segundo dia.

Os setores disponibilizados para venda são: Arena Digalera (pista), Espaço Difrente (front stage com acesso exclusivo à frente dos Palcos Arena e Dique) e Camarote Mirante Premium (serviço open bar de gin, vodka, whisky, energético, refrigerante e água). ‬‬

Mapa do novo espaço | Foto: Divulgação

