Festival de Verão divulga grade de atrações

A organização do Festival de Verão Salvador divulgou a grade de atrações da edição 2015. O anúncio foi feito durante uma coletiva de imprensa na manhã desta quinta-feira, 27, no Hotel Sheraton.

Além dos artistas já confirmados - Ivete Sangalo, O Rappa, Capital Inicial, Aviões do Forró e a cantora internacional Kesha -, também se apresentarão durante os três dias de Festival (de 22 a 24 de janeiro) o sertanejo Lucas Lucco, a banda Malta, Claudia Leitte, Harmonia do Samba e a banda californiana Sublime with Rome, que mistura ska punk e reggae.

Também estão previstos os tradicionais encontros musicais. Um deles será entre os sambistas Arlindo Cruz e Jorge Aragão e a cantora Maria Rita.

No Palco Sensações, os shows prometem aniamr o público da cena alternativa. Nele se apresentam Tom Zé, Ana Cañas, Marcelo Jeneci, Russo Passapusso, O Teatro Mágico, Festa Venga Venga, Jamz e Suricato - estas duas últimas reveladas pelo programa Superstar, da TV Globo.

A Arena Eletrônica também é uma opção para quem gosta de dançar ao som dos DJs. Já estão confirmados o francês Tito e o holandês Dubvision. Também se apresentam na Arena o coletivo Life is a Loop, os cariocas do Naza Brothers, Gui Boratto, Junior T, A Liga, Press On e Phenomena.

Os ingressos para o Festival de Verão estão à venda no site oficial do evento, pelo telefone 4003-1212 e nos balcões dos shoppings. Para a pista, as entradas individuais saem por R$ 98 (inteira) e R$ 49 (meia). Quem preferir o Camarote VIP, o ingresso custa R$ 180. Já o Camarote Baladas sai por R$ 120.

