Festival de Verão confirma Gusttavo Lima, Capital e Chiclete

A direção do Festival de Verão Salvador 2013 confirmou, nesta quarta-feira, 21, a participação de Gusttavo Lima, Capital Inicial, Natiruts, Chiclete com Banana, Psirico e Tomate. A festa, que completa 15 anos, acontece entre 16 e 19 de janeiro, no Parque de Exposições, na Avenida Paralela. As atrações se apresentarão no Palco 15 Verões, o maior dos palcos do evento.

A apresentação do cantor Tomate, que fará o show baseado no seu DVD, "A7I7UDE", que inclui músicas como "Eu Te Amo Porra" e "A Gente Se Vê Depois Da Chuva", além do sucesso "Uh Bebê", será no dia 16. No dia 17, é a vez do cantor sertanejo Gusttavo Lima, que deve apresentar o repertório do novo álbum "Ao Vivo em São Paulo", que inclui os hits "Balada" e "Inventos dos Amores".

O grupo Capital Inicial, que completará 30 anos de estrada em 2013 e apresentará o novo disco "Saturno", e Chiclete com Banana sobem ao palco no dia 18. Já as bandas Psirico e Natiruts, que tocará músicas de sucesso da sua trajetória e hits do novo CD e DVD "Natiruts Acústico", fazem parte da grade de atrações do dia 19.

Ingressos - Quem ainda não adquiriu seu ingresso, pode comprar o bilhete individual ou passaporte para os quatro dias por meio do site oficial do evento. Os ingressos também poderão ser adquiridos nos balcões da Ticketmix, localizados nos Shopping Paralela, Shopping Barra, Shopping Iguatemi e Salvador Shopping. Para meia entrada é obrigatória a apresentação da carteira de estudante no momento da compra e na entrada do evento.

