Festival de Verão comemora 15 anos com mais de 70 atrações

Há 15 verões, surgia o festival que tem como premissa a mistura de ritmos diversos. Nesta quarta-feira, 16, é dada a largada para o Festival de Verão 2013, que promete levar milhares de pessoas ao Parque de Exposições até sábado, 19, em quatro dias de festa. Nos quatro espaços, mais de 70 atrações musicais para todos os gostos e públicos. O grande destaque desta edição é a banda americana SOJA, única atração internacional do evento, que se apresenta no último dia.

Considerado um expoente do reggae internacional, SOJA traz o show do álbum Strength to Survive, lançado no início do ano passado. Além da banda, sobem ao palco 15 Verões O Rappa, Nando Reis, Sorriso Maroto, Gusttavo Lima, Kid Abelha, dentre outros . Representantes da Bahia também marcam presença, como Tomate, Chiclete com Banana, Eva, Harmonia do Samba, Oito7Nove4, Asa de Águia, Timbalada, Claudia Leitte, Psirico e a veterana Ivete Sangalo.

Participante de todas as edições da festa, Ivete Sangalo transforma os palcos em A Valsa dos Sonhos, tema que escolheu para comemorar os 15 anos de presença na grade. O show de amanhã da cantora tem direito a baile de debutante e galã, escolhido pelos fãs nas redes sociais e mantido em segredo até então.



Palcos alternativos - Para quem prefere curtir outros sons, o palco Estúdio do Som Faculdade Maurício de Nassau também traz opções. Dentre os que sobem ao palco no espaço estão a Orquestra Rumpilezz, Dão, Paula Lima, Tulipa Ruiz e Otto.

O arrocha e os ritmos populares também ganham espaço na Passarela do Ritmo, tendo como atrações nomes de destaque da música baiana atualmente, como Pablo, Magary Lord e Kart Love. A Tenda Eletrônica, que agora se chama Bis Experience, conta com um line up composto por nomes nacionais e internacionais como Keemo, Tom Crane e Andy Baxter.



Preços - A abertura dos portões é às 18 horas e os shows estão previstos para iniciar às 20 horas, hoje, amanhã e sexta. No sábado, excepcionalmente, começam às 19 horas. Os ingressos ainda estão à venda na loja oficial do evento, no 2º piso do Iguatemi, no site Ingresso Rápido, pelo telefone 4003-1212 e nos balcões Ticketmix.

Os preços são R$ 52 e R$ 104 (pista) e R$ 200, R$ 120 e R$ 110 (camarotes). Para os que forem de carro, existem duas opções de estacionamento pré-pagos: um com acesso pela Dorival Caymmi e outro pela Avenida Paralela. O custo da diária é de R$ 35.

