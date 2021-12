Festival de Verão começa neste sábado na Fonte Nova

Depois de 17 anos de história no Parque de Exposições, o espaço e a estrutura mudaram, junto com a promessa de que nada será como antes. Agora, com dois dias de evento, a 18ª edição do Festival de Verão vai acontecer na Itaipava Arena Fonte Nova neste final de semana, a partir de amanhã, com abertura dos portões às 14 horas e shows 16 horas.

Na grade de programação, continua a mistura de ritmos. No sábado, sobem ao palco principal o cantor Nando Reis e as bandas Capital Inicial, Natiruts, Planet Hemp, O Rappa e BaianaSystem. E no domingo, é a vez do show já esperado de Saulo Fernandes, seguido do sertanejo Luan Santana, da musa Ivete Sangalo, além dos também sertanejos Jorge & Mateus, Wesley Safadão e Matheus & Kauan.

Onde curtir Onde curtir

O cantor Russo Passapusso, integrante do BaianaSystem, acha a mudança de espaço positiva para o público e para o próprio evento, que segue em formato mais inovador. “A Fonte fica ali no furacãozinho da cidade. O fato de começar mais cedo e a forma como o palco foi disposto só tem a somar. Dá pra trabalhar de uma forma maravilhosa com tudo isso”, comenta.

A banda busca sempre colocar a questão do sistema, o system, em seu discurso, como uma forma de mostrar às pessoas que todo mundo pode fazer parte da identidade do grupo, explica Russo. “São coisas que a gente sabe que tem muita importância na Bahia. Somos filhos de Ramiro Musotto, de Letieres (Leite), do Rumpilezz. A gente segue essas pessoas e é uma bandeira que a gente quer levantar”.

Infra Infra

Além do palco principal, acontecem apresentações individuais no Espaço Vibe e no Lounge Fly. O primeiro é o camarote front stage que dá acesso ao segundo palco da festa e vai receber o cantor Adão Negro, no sábado, e Duas Medidas e Danniel Vieira, no domingo.

Nando Reis volta aos palcos da BA apresentando-se sábado (Foto: Bruno Trindade | Divulgação)

Já o Lounge Fly é o camarote open bar com visão privilegiada do palco. “É um espaço climatizado com DJ’s tocando durante todo o evento e capacidade para 4 mil pessoas”, conta a coordenadora do evento, Carolina Vianna. O camarote recebe os DJ’s Luca Buzanelli e Vitor Barros no sábado, e 3 Peat e Make U Sweat para fechar o domingo. O serviço de open bar oferece cerveja, vodka, whisky e energético ao público.

Vamos tocar perto de nossas referências, como Planet Hemp e O Rappa. A maior diferença de tocar num festival é que você tem que manter uma linearidade de comunicação Vamos tocar perto de nossas referências, como Planet Hemp e O Rappa. A maior diferença de tocar num festival é que você tem que manter uma linearidade de comunicação Identidade baiana

Pela primeira vez na programação, o grupo BaianaSystem promete uma apresentação criativa e explosiva. “A gente está tocando em alguns festivais e tem encontrado um formato exatamente para esse tipo de show, que tem outras bandas. Ainda vamos tocar perto de nossas referências, como Planet Hemp e O Rappa. A maior diferença de tocar num festival é que você tem que manter uma linearidade de comunicação em relação às outras bandas que vão tocar. E tem esse ar de continuidade, de transição, de troca de informação, tanto com a banda, quanto com o público”, destaca Russo Passapusso.

BaianaSystem faz sua estreia no Festival de Verão, sábado (Foto: Filipe Cartaxo | Divulgação)

Ao lado de Russo, Roberto Barreto e Marcelo Seco se apresentam amanhã e recebem no palco três convidados especiais que completam a identidade do show. “Vamos ter a participação de Ivan Sacerdote, músico que toca instrumentos de sopro e vem ressaltar essa questão da música instrumental e popular brasileira; Vandal, que é o Mc que está com a linguagem mais apurada em relação à cultura urbana e aos desmembramentos mais originais do que viria a ser o canto falado e a cultura do rap e hip hop na Bahia, e vamos ter a participação surpresa de Bnegão”, completa o músico.

Circuito sertanejo

Para garantir a combinação de gêneros e públicos característica do Festival de Verão, o sertanejo lidera a presença no segundo dia do evento. A dupla Matheus e Kauan, representante mais jovem do ritmo na programação, promete retribuir o carinho do povo baiano. ”Queremos fazer o melhor show que já fizemos em Salvador”, diz Kauan.

O sertanejo Luan Santana também faz seu show no domingo (Margarida Neide | Ag. A TARDE)

Para o repertório, os irmãos vão cantar seus sucessos mais conhecidos pelo público como Que Sorte a Nossa, Decide Aí e O Nosso Santo Bateu, e outras inéditas. “Vamos incluir também algumas músicas que estão no nosso DVD Na Praia 2, que vai ser lançado em janeiro. O primeiro single, Te Assumi pro Brasil, já está no nosso canal”, conta Matheus.

Estrutura

Com expectativa para 20 mil pessoas em cada dia, segundo Estácio Gonzaga, responsável por coordenar a estrutura do evento, o espaço vai contar com equipe grande de segurança e quatro postos médicos. Além disso, todos os banheiros da Arena estarão abertos e funcionando. No total, são 160 unidades de banheiros masculinos e 180 para o público feminino.

adblock ativo