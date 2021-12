Festival de Verão: atração internacional marca última noite

O reggae vai tomar conta da última noite do Festival de Verão Salvador. Neste sábado, 19, o público vai conferir a atração internacional da edição 2013, a banda de reggae norte-americana SOJA (Soldiers Of Jah Army ou, em português, Soldados do Exército de Jah), que volta à capital baiana três meses após a última apresentação.

Além deles, a brasiliense Natiruts apresenta a mistura do autêntico reggae com ritmos brasileiros, homenageando ícones como Bob Marley e Luiz Gonzaga.

Seguindo a mistura promovida pelo próprio festival, o axé da Timbalada e de Claudia Leitte se unem à programação do Palco 15 Verões, que será aberta pela banda Oito7Nove4. O fechamento fica por conta da banda Psirico.

Os outros palcos trazem ainda grandes nomes da música baiana e nacional, como o reggaeman Edson Gomes, a dupla Guilherme & Santiago, o funkeiro MC Sapão e o cantor Lazzo Matumbi, que fez a abertura desta edição cantando o Hino do Senhor do Bonfim com Ivete Sangalo.

O início dos shows está previsto para as 19h, com abertura dos portões às 18h. Os ingressos para a pista custam R$ 104 e R$ 52. Já para os camarotes, variam de R$ 110 a R$ 200.

