Festival de Verão anuncia virada de preços nesta sexta

O Festival de Verão anunciou nesta sexta-feira, 8, novos valores para o quinto lote de ingressos, que custam entre R$ 204 e R$ 430. O evento acontece no próximo final de semana, 16 e 17, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

No sábado, 16, o comando da festa ficará com Ivete Sangalo, Luan Santana, O Rappa, Léo Santana, Vintage Culture e Simone e Simaria. Já no domingo, 17, é a vez de Wesley Safadão, Anitta, Harmonia do Samba, Marília Mendonça, Banda Aviões e Alok.

