Festival de Verão anuncia primeiras atrações da edição 2014

Ivete Sangalo, Saulo Fernandes, Roberto Frejat e os Paralamas do Sucesso são as quatro primeiras atrações confirmadas para a edição 2014 do Festival de Verão Salvador, que ocorre no Parque de Exposições entre os dias 29 de janeiro e 1º de fevereiro.

Com sua confirmação, a cantora baiana Ivete Sangalo se mantém como a única atração que participou de todas as 16 edições do festival. Ivete se apresenta na quinta-feira, 30 de janeiro, segundo dia do festival.

Já o ex-vocalista da Banda Eva, Saulo Fernandes, faz sua estreia no evento em sua carreira solo, na quarta-feira, 29.

Completam a primeira lista de atrações os dois medalhões do rock nacional: a banda Paralamas do Sucesso, que apresenta o show dos seus 30 anos de carreira na quinta-feira, 30, e o ex-vocalista da banda Barão Vermelho, Roberto Frejat, atualmente em carreira solo, com apresentação marcada para a quarta-feira, 29.

Ingressos

O primeiro lote de ingressos do festival já está à venda. As entradas para a pista do Festival de Verão 2014 custam R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia-entrada). Já o camarote VIP custa R$ 170 e o camarote Baladas sai por R$ 110.

Os ingressos de passaporte podem ser parcelados em até 6 vezes em todos os cartões e os individuais em até 3 vezes e podem ser adquiridos pelo telefone 4003-1212 (para todo o Brasil), no site da Ingresso Rápido e nos balcões de ingressos da Ticketmix, localizados nos shoppings Paralela, Barra, Iguatemi e Salvador. A classificação é 16 anos.

adblock ativo