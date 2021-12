Festival de Verão anuncia mais quatro atrações

A produção do Festival de Verão 2014 anunciou mais quatro atrações para a festa: as bandas Só Pra Contrariar, Asa de Águia e Psirico e a cantora Maria Gadú. Eles vão se juntar aos já anunciados Saulo, Frejat, Ivete Sangalo, Paralamas do Sucesso, Aviões do Forró, Grupo Revelação, Luan Santana e Timbalada. A festa acontece de 29 de janeiro a 1º de fevereiro no Parque de Exposições.

O Só Pra Contrariar vai se apresentar na segunda noite, quinta-feira, 30 de janeiro. O grupo, que tem a volta de Alexandre Pires, vai apresentar o show em homenagem aos 25 anos de carreira. Durval Lélys vai se apresentar na mesma noite com o Asa de Águia. O Psirico e Maria Gadú vão se apresentar no sábado, 1º de fevereiro.

Ingressos

O primeiro lote de ingressos do festival já está à venda. As entradas para a pista do Festival de Verão 2014 custam R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia-entrada). Já o camarote VIP custa R$ 170 e o camarote Baladas sai por R$ 110.

Os ingressos de passaporte podem ser parcelados em até 6 vezes em todos os cartões e os individuais em até 3 vezes e podem ser adquiridos pelo telefone 4003-1212 (para todo o Brasil), no site da Ingresso Rápido e nos balcões de ingressos da Ticketmix, localizados nos shoppings Paralela, Barra, Iguatemi e Salvador. A classificação é 16 anos.

