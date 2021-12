Festival de Verão anuncia mais quatro atrações

Claudia Leitte, Ana Carolina, Aviões do Forró e Harmonia do Samba são as novas atrações do Festival de Verão, que vai acontecer de 16 a 19 de janeiro, no Parque de Exposições.

O grupo Aviões do Forró se apresenta na festa no dia 17 de janeiro, enquanto que Ana Carolina e Harmonia do Samba fazem seus shows no dia 18 de janeiro. Claudia Leitte vai se apresentar no dia 19 de janeiro.

O Festival de Verão já anunciou as presenças de Ivete Sangalo, Jorge & Mateus, O Rappa, Eva, Timbalada, Sorriso Maroto, Gusttavo Lima, Psirico, Chiclete com Banana, Tomate, Capital Inicial e Natiruts.

