Festival de Verão anuncia as primeiras atrações de 2013

A produção do Festival de Verão Salvador anunciou na noite desta quarta-feira, 7, os nomes de Ivete Sangalo, O Rappa, Timbalada, Jorge & Mateus, Sorriso Maroto e Eva como primeiras atrações confirmadas para o Palco 15 Verões da edição 2013. Os shows acontecem de 16 a 19 de janeiro, no Parque de Exposições.

O Rappa, que junto com a Timbalada foi a atração mais pedida pelo público nas redes sociais oficiais do festival, se apresentará no primeiro dia, que terá também o axé da Eva e o pagode romântico do Sorriso Maroto. Será a nona participação da banda carioca no evento, que atualmente está na estrada com a turnê do disco e DVD Rappa - Ao Vivo, gravado na Favela da Rocinha, no Rio de Janeiro.

Já Ivete Sangalo, que fará sua 15ª participação no festival (ela é a única artista a fazer parte de todas as edições do evento), será uma das atrações do dia 17, enquanto a dupla Jorge & Mateus e a Timbalada apresentam-se, respectivamente, nos dias 18 e 19 de janeiro.

No show do festival, Ivete deverá cantar seus maiores sucessos, além de músicas do novo álbum, Real Fantasia, lançado em outubro e que já é Disco de Platina.

A dupla de sertanejo universitário Jorge & Mateus traz para o evento sucessos do novo CD, Ciclo, que tem como carro-chefe a canção Duas Metades. O repertório deverá contar também com hits como Pode Chorar, De Tanto Te Querer, Voa Beija Flor, Querendo Te Amar e Amo Noite e Dia.

Os ingressos individuais e passaportes para os quatro dias já podem ser adquiridos no site oficial do evento e nos balcões de ingressos da Ticketmix, localizados nos Shopping Paralela, Shopping Barra, Shopping Iguatemi e Salvador Shopping. O valor dos ingressos vai de R$ 90 (pista, inteira) a R$ 480 (camarote vip).

adblock ativo