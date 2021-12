Festival de Verão anuncia as primeiras atrações; confira

O Festival de Verão Salvador, que será realizado em fevereiro na Arena Fonte Nova, anunciou nesta quinta-feira, 17, as primeiras atrações para a 21ª edição da festa, que promete novidades para o ano que vem. Entre os nomes confirmados estão Ivete Sangalo, Wesley Safadão, Melim e Iza.

No sábado, 1º, serão realizadas as apresentações de Ivete Sangalo, Iza, Dennis DJ, Ferrugem e Falcão. Já no domingo sobem ao palco Dilsinho, Léo Santana, Wesley Safadão, Melim e Parangolé. Outras participações, que irão compor o total de 25, devem ser reveladas nos próximos dias.

O espaço do evento passará por algumas mudanças. Serão montados três palcos, sendo um no gramado e outro no estacionamento externo, voltado para o Dique do Tororó. Um terceiro espaço, chamado de Music Vibes, ocupará o estacionamento EDG, na Ladeira da Fonte das Pedras.

O Music Vibes será dedicado às bandas que estão no início de carreira. Seis grupos selecionados por meio de um concurso no estilo "garage band" farão a festa no local. O público também poderá conferir a Arena XP, área dedicada aos games, que contará com interatividade e realidade virtual.

Para o ano que vem, os setores ganham novos nomes: Arena Digalera (pista), Espaço Difrente (front stage), com acesso exclusivo à frente de dois palcos e Camarote Mirante Premium.

