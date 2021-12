Festival de Verão anuncia as cinco primeiras atrações

O Festival de Verão Salvador divulgou as cinco primeiras atrações que farão show no palco principal do evento entre os dias 22 a 24 de janeiro de 2015. Além da veterana Ivete Sangalo, presente desde a primeira edição da festa, também fazem parte da grade: Capital Inicial, O Rappa, Aviões do Forró e a banda Malta, vencedora do reality show "Super Star" (Globo).

Os interessados em ir conferir o evento ainda podem comprar os ingressos do primeiro lote. Os valores individuais custam: R$ 98 (pista - inteira); R$ 49 (pista - meia); R$ 120 (Camarote Baladas); e R$ 180 (Camarote Vip). Quem preferir ainda pode fazer a opção por comprar passaporte, que dá acesso aos três dias do evento. O custo é: R$ 114 (Pista meia); R$ 228 (Pista inteira); R$ 276 (Camarote Baladas); e R$ 420 (Camarote Vip).

A 17ª edição do festival anual de música do verão baiano acontece no Parque de Exposições de Salvador. Os shows têm início a partir das 19 horas.

