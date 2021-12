Festival de sertanejo está de volta a Salvador

O Villa Mix Festival está de volta a Salvador. Depois de reunir 40 mil pessoas em 2013, a festa volta a acontecer na capital baiana no dia 26 de julho, sábado, às 19h, no Parque de Exposições.

Nomes do cenário sertanejo, como Jorge & Mateus, Gusttavo Lima e Matheus & Kauan se apresentarão na ocasião.

Divido em três espaços distintos, o evento oferece ao público a oportunidade de curtir a festa na Villa, que possui praça de alimentação, na Villa Prime, com acesso à frente do palco, ou na Itaipava Villa Exclusive, open bar com acesso ao front stage.

Os ingressos para o Villa Mix Festival Salvador estão disponíveis na Line Bilheteria e variam de R$ 60 a R$ 270.

adblock ativo