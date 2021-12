Festival de Samba recebe Paulinho da Viola e Elza Soares

Paulinho da Viola, Elza Soares, Roberto Mendes, Riachão e É O Tchan são algumas das atrações da primeira edição do Festival do Samba, que vai acontece de 29 de novembro a 1º de dezembro no Santo Antônio Além do Carmo, em comemoração ao Dia Nacional do Samba.

O Festival terá dois palcos, o Sete Cordas e o Batatinha, e 16 atrações divididas entre os três dias. A festa está na programação oficial de eventos dentro da categoria Cidade dos Festivais que promete 10 festejos ao longo do ano, como o Primavera que aconteceu no Rio Vermelho.

O maestro Letieres Leite abrirá o evento na sexta-feira, 29, batendo um papo com os presentes sobre a importância do ritmo homenageado. A noite ainda contará com Elza Soares e as bandas Canto da Praça e Botequim que convida, ao palco Batatinha, Walmir Lima e Roque Ferreira.

No sábado, no palco Sete Cordas, a cantora Narizinha, o Canto da Praça e Samba Sovaco da Cobra irão se apresentar. No Batatinha, quem comanda a festa é o Grupo Samba Candomblé de Angola, Roberto Mendes, Riachão, É o Tchan e Edil Pacheco.

As bandas Samba do Gia, Samba Chula de São Braz e o cantor Paulinho da Viola se apresentam, no domingo, para fechar os dias de show. Para o encerramento do festival está programado o Arrastão do Samba de Hoje a Oito.

