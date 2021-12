Festival de rock celebra o Halloween no Pelourinho

Com bastante psicodelismo, solos de guitarra e baterias pesadas, o festival de rock Domingo Doce faz sua estreia no mês do Halloween. O evento acontece neste domingo, 8, no tradicional Buk Porão bar, localizado na Escadaria do Paço, no Pelourinho. A festa, que além de música vai oferecer doces e cerveja artesanal, tem início às 16h, e os ingressos custam R$5.

O festival é apadrinhado pela banda Bilic. O grupo, fundado em 2013 no município de Lauro de Freitas, é formado pelos amigos Ariel Ricci (voz e guitarra), Faustino Menezes (voz e baixo) e Rugolo Dalaneza (bateria e voz). O trio tem influências de clássicos do rock nacional e internacional, como Beatles, Mutantes, Led Zeppelin e Cachorro Grande. O repertório vai contar com músicas do novo trabalho da Bilic, o mini EP Salamaleque, lançado neste ano.

Ainda marca presença no evento a banda Lisbeth, fundada em 2015, em Salvador, por Ângela Maranhão (Vocal), Manoela Ferreira (Guitarra Solo), Fernanda Sacramento (Guitarra Base), Mariana Celes (Baixo) e Daniela Guiguido (Bateria). O grupo é um dos poucos de rock formados na Bahia apenas por mulheres. Lisbeth traz influências de bandas como The Runaways, The Cranberries e The Pretty Reckles.

Vindo de Camaçari, a Foursome finaliza as atrações da festa. Formada em 2013 por Patricio (Vocal), Junior Sena (Baixo), TX (Guitarra), Junior Japa (Guitarra), Alex Brito (Bateria), o grupo já é velho conhecido dos moradores da Cidade Industrial.

