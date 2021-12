Festival de rap chega a Salvador

Salvador vai receber no próximo dia 10, no Alto do Andu (Paralela), o "Só Quem É", festival que vai movimentar a cena rap local. O público terá a oportunidade de curtir o rap paulista com os shows do Nocivo Shomon e dos grupos Costa Gold e Rapa da Godoy.



O Nova Era, grupo de jovens criados nos guetos de Salvador, representará a Bahia no evento. A música eletrônica também vai compor a cena, com participação dos DJs Muv, Dakaza e Audictive Drugs. 1º lote de ingressos: R$ 40.

