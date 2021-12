Festival de Primavera de Morro de São Paulo divulga atrações

A IV edição do Festival de Primavera de Morro de São Paulo já está com suas atrações definidas. Ente ano, a animação do evento, que acontece de 14 a 16 de novembro, fica por conta de Ju Moraes, Nando Reis e Carlinhos Brown, entre outras bandas e artistas.

A festa, que espera atrair cerca de 15 mil pessoas por noite, acontece em um palco montado na areia da Segunda Praia, a partir das 22 horas. Todos os shows são gratuitos.

O Morro de São Paulo fica no arquipélago de Tinharé, município de Cairu, no Baixo Sul da Bahia, a 290 km de Salvador. O balneário é o terceiro destino em número de atrações de turistas no Estado e recebe anualmente cerca de 100 mil visitantes.

