Festival de música traz rap e hip hop para Sussuarana

Nos do rap e do hip hop baiano vão agitar o Festival Música Ilimitada nesta sexta-feira, 23, às 19h, no Capdever. Os Agentes, SoulRap, Diogo Rios, Efeito Manada e Giramente vão animar a festa. A entrada custa R$ 4 (inteira).

Os Agentes, ingressados no Hip Hop, tem o CD "Tudo Vai estar bem" como último trabalho e 12 anos de história. Já a SoulRap, como o próprio nome diz, faz parte do cenário do rap baiano. Com influências como Tim Maia, Jorge Ben Jor e Gilberto Gil, o concorrente Diogo Rios, mistura entre o funk, soul, blues, samba e a sonoridade percussiva da musicalidade baiana.

No Festival serão selecionadas, ao todo, 10 bandas. Sendo que a banda escolhida em Sussuarana irá compor a terceira escolhida. As inscrições para o festival ainda estão abertas pelo site, para os artistas de Cajazeiras (até 31 de janeiro). Lauro de Freitas (até 08 de fevereiro), Itapuã (até 16 de fevereiro), Beiru/Tancredo Neves (até 22 de fevereiro) e Liberdade (até 01 de março).

Na próxima etapa, as dez bandas pré-selecionadas irão participar de uma votação popular que escolherá apenas um representante. Outros cinco artistas serão indicados pelo júri. Os três primeiros colocados ganharão prêmios que os auxiliarão no gerenciamento da carreira.

