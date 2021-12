Festival de música segue com programação no Farol da Barra

O XX Festival de Música da Bahia traz para o Museu Náutico da Bahia, no Farol da Barra, em Salvador, o evento 'Música e Astronomia', que acontece durante quatro semanas, sempre às quartas-feiras.

Nesta quarta, 20, às 18h30, a atração musical fica por conta do Sexteto 1 de Cada, formado pelos músicos Fernando Rocha, Fernando Miranda, Rafael Mesquita, Rafael Pacheco, Maxwell Fragoso e Pedro Degaut.

O grupo desenvolve a harmonia de músicas autorais e traz na bagagem elementos da música brasileira, como a bossa-nova, samba, choro, MPB, baião e xote.

Após o show, será realizada a palestra 'Astronomia no III Milênio', ministrada por Fernando Munaretto, que desenvolve trabalhos voltados ao ensino e à divulgação da astronomia em parceria com escolas e Planetário do Museu Parque do Saber, de Feira de Santana.

O festival é uma realização da Associação Instrumental da Bahia.

adblock ativo