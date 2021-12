Festival de música percussiva está de volta a Salvador

O PercPan, festival de música percussiva no país, está de volta a Salvador, onde surgiu originalmente. A 20ª edição do evento vai receber cerca de 25 atrações nacionais e internacionais em apresentações gratuitas no Terreiro de Jesus, no Centro Histórico da capital baiana, de 25 a 27 de julho.

A primeira noite será dedicada às relações entre "Percussão - Voz, Corpo e Palavra", com apresentações da Banda de Boca, Mano Brown, Barbatuques e Vocal Sampling.

Já a segunda acolherá o "Panorama Percussivo Feminino", com músicas percussivas feitas por mulheres, com shows de Margareth Menezes, Banda Didá, As Ganhadeiras de Itapuã, Orquestra Obìnrin part. Mônica Millet e DJ Lisa Bueno, e as atrações internacionais Leilía, da Espanha, e Sayon Bamba, de Guiné Conacri, África.

Por fim, a terceira e última noite é "Das Matrizes às Batidas Contemporâneas", mostrando o cruzamento entre matrizes rítmicas tradicionais, com ênfase no candomblé, e formas que elas assumem em gêneros musicais contemporâneos, como o rap e o funk. Os shows ficarão por conta de Marcelo D2, Marcio Victor & Samba Chula de São Braz, entre outros.

Com curadoria de Alê Siqueira, Letieres Leite, José Miguel Wisnik e consultoria do jornalista e crítico musical Hagamenon Brito, o festival também promoverá workshops e mesas redondas, em que serão possíveis discutir sobre experiências musicais com os convidados.

