Festival de música Paradise Weekend será realizado na Bahia

O festival de música eletrônica Paradise Weekend, considerado um dos maiores do mundo, será realizado na Costa do Sauípe. Serão três dias de shows (de 1º a 3 de novembro), com pousadas e hotéis reservados exclusivamente para o evento.

Além dos djs Tiesto e Aviici, que encabeçam o line-up, o festival confirmou as presenças de Mark Knight, Ask 2 Quit, Ale Rauen, Carlo Dall Anese, Fabricio Peçanha, Felguk e Juliana Barbosa.



Os ingressos para o festival, que deve reunir 250 mil pessoas, variam entre R$ 1.500 e R$ 4.950. Os pacotes incluem hospedagem, transfer de ida e volta do aeroporto de Salvador ao resort, acesso a todos os eventos, café da manhã, almoço e jantar todos os dias, pensão completa com bebidas e open bar nas festas da piscina e durante a noite.

