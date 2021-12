Festival de música mistura forró, pagode e pop em São Sebastião do Passé

Com forró, pagode e axé, o Festival Conexão Musical acontece, nesta sexta-feira e sábado, 15 e 16, a partir das 18h, na praça da Matriz, em São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

As bandas Bom Te Ver e Suinga se apresentam no primeiro dia do evento, que também conta com apresentação do DJ Conexão e show pirotécnico. Já no sábado, o show fica por conta das bandas Forro Feijoada e Cicinho de Assis.

O Festival Conexão Musical possui entrada gratuita.

