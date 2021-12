Festival de Música Instrumental promove grandes concertos

Se em qualquer lugar do mundo manter um festival de música estritamente instrumental não é lá tarefa fácil, imagina na Bahia. Mas é com muita dignidade e alegria que o Festival de Música Instrumental da Bahia chega à sua 19ª edição.



Às favas que não foi uma trajetória em linha reta. "Fizemos as primeiras nove edições entre 1980 e 1988", conta o criador e curador do festival, o maestro Zeca Freitas. "Foi uma época maravilhosa, mas depois ficamos sem força. Só em 2003 conseguimos retomar o Festival, graças ao Fazcultura", detalha.



Melhor ainda: em 2013, eles conseguiram inserir o evento na lista de projetos calendarizados da SecultBa. "Com isso, garantimos sua realização por três anos: 2013, 14 e 15", conta.



"É muito importante garantir essa continuidade. Estamos numa fase boa, mas pretendemos continuar fazendo parte dos projetos calendarizados", diz.



Este ano, serão quatro dias de concertos na Sala Principal do Teatro Castro Alves com grandes atrações locais, nacionais e uma internacional, com ingressos a preço popular: R$ 20.



Tudo começa na quinta-feira, com Orquestra de Violões da Ufba, Eric Almeida (saxofonista), Toninho Ferragutti & Marco Pereira (duo de acordeom e violão). Na sexta-feira é a vez de Estevam Dantas & Grupo, Letieres Leite Quinteto e Orquestra Victoria (da Argentina).



Sábado tem Grupo Instrumental do Capão, Saravá Jazz Bahia e Arthur Maia (com Gerson Silva & Amigos). No domingo, o gran finale com Ubuntu, Camará Ensemble e Amilton Godoy & Gabriel Grossi (duo de piano e gaita).



Camará, Victoria, Toninho



Comemorando 60 anos da Escola de Música da Universidade Federal da Bahia, esta nobre instituição é homenageada com duas atrações na grade: as Orquestras de Violões e Camará.



"Tanto a Escola quanto o Festival são duas instituições de resistência da música instrumental. A força de ambas vem da manutenção de um mundo saudável para práticas musicais que trabalham com outra lógica que não a do mainstream", percebe Paulo Rios, diretor artístico da Camará Ensemble.



O concerto do Camará será "todo dedicado a obras de compositores baianos de quatro gerações. Participamos da homenagem aproveitando o repertório que surgiu na Bahia, de forma emaranhada com a história do conjunto", detalha.



Já a atração internacional, Orquesta Victoria (onze integrantes), trará um repertório de tangos autorais e clássicos, "com arranjos próprios", informa Ezequiel Cheche Ordoñez, diretor.



"Podemos dizer que fazemos tango, tocado por jovens de hoje. Com um olhar moderno para o gênero, mas sempre respeitando as bases rítmicas", diz.

Mas que ninguém espere a pegada modernosa/eletrônica do Gotan Project: "Entendo que é uma proposta feita com profissionalismo. Pessoalmente, respeito e aplaudo a pesquisa que eles fazem, mas gostar mesmo, eu não gosto", afirma.



"É uma sorte tocar aí, especialmente um grupo tão grande. Estamos muito animados para tocar no TCA, é realmente um belo teatro", conclui Cheche.

Outra atração de peso é a dupla formada pelo acordeonista Toninho Ferragutti e o violonista Marco Pereira, que vem fazer o repertório do CD Comum de Dois. "Desde janeiro de 2013, quando o duo estreou, sentimos que valia a pena ser registrada em CD", diz Toninho.



"O acordeon é um instrumento riquíssimo, de possibilidades infinitas, soa muito bem com cordas, palhetas e a voz, além de ser o grande representante das culturas regionais", conclui.

