Festival de Música Instrumental da Bahia começa nesta quarta

"Eu quero que a minha música sempre seja uma música livre e possa perpassar por todos os estilos sem precisar seguir uma norma". Tomara que o desejo de Bianca Gismonti sobre a própria música seja também o da plateia do 18º Festival de Música Instrumental da Bahia, que vai acontecer de quarta, 13, a sábado, 16, no Teatro Castro Alves.

Com curadoria do maestro e compositor Zeca Freitas e do ator e pianista Fernando Marinho, o evento conta com 15 atrações. Entre elas, Renato Borghetti, Bianca Gismonti, Yamandu Costa, Ary Dias e grupos e artistas locais como o Grupo Mandaia, o guitarrista Paulo Mutti e o violonista Léo Brasileiro, entre outros.

No primeiro dia do evento, a programação conta com Marcio Dhiniz e Grupo, Yamandú Costa e Guto Wirtti e a incendiária Skanibais!, primeira banda de ska de Salvador.

De acordo com o trumpetista João Teoria, fundador da Skanibais, além de clássicos do ska jamaicano (como Guns of Navarone, do Skatalites), a banda vai interpretar músicas de Paquito D'Rivera (Chucho) e fará uma homenagem a Riachão.

Dedicação

Natural de Muritiba, Teoria começou a tocar profissionalmente com 13 anos. Mais tarde, integrou a Banda Remanescentes do Paraguaçu e gravou com Edson Gomes. Atualmente, também toca com Carlinhos Brown e na Orkestra Rumpilezz.

Apesar da dedicação, ele reconhece como Salvador tem destoado em relação aos músicos. "É muito difícil fazer um trabalho aqui. Espero que Salvador passe por alguma transformação. Há grupos incríveis e a gente não tem onde tocar".

De certa forma, é o que um dos curadores, o maestro Zeca Freitas, salienta. Acha maravilhosa a existência do festival — que tem apoio do Fundo de Cultura do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura do Estado —, mas sabe que só este evento não é suficiente para a cena instrumental. "É preciso ter um projeto o ano inteiro".

A 18ª edição do festival marca a comemoração dos 40 anos do maestro carioca na Bahia. Ele se apresenta na quinta-feira com a Orquestra Todos os Santos, criada no ano passado.

No mesmo dia vão estar no palco amigos que, como ele, pertenceram à Banda do Companheiro Mágico nos anos 1970, como Ary Dias (que se apresenta com Fernando Moura) e o guitarrista Toni Costa.

Para Freitas, a história do Festival de Música Instrumental, que será mostrada numa exposição no Foyer do TCA, é muito longa e bonita. "Nos anos 1970, a música instrumental estava nos seus primórdios com as bandas começando a se formar e a gente estava neste início".

Ele também viu projetos que estrearam no evento, como a Orkestra Rumpilezz, conquistar o País. "A Rumpilezz superou todas as dificuldades e aconteceu, como qualquer um que perseverar e tiver qualidade vai surgir e ir adiante. Temos muitos valores aqui, com certeza".

Para Freitas, a orquestra de Letieres Leite é um "fenômeno", mas as dificuldades continuam as mesmas. "Se tiver onde tocar, os músicos vão se multiplicar, em qualidade e em tudo. São as condições mínimas e básicas para que as coisas aconteçam".

Às vésperas de completar 30 anos de carreira, o músico Renato Borghetti participa pela primeira vez do festival. Já Bianca Gismonti, que lançou neste ano seu primeiro álbum solo, Sonhos de Nascimento, vai apresentar músicas do pai, Egberto (Forrobodó e Maracatu), além de composições novas.

Há dez anos ela integra o duo Gisbranco (com a também pianista Luzia Castelo Branco), com quem já lançou dois álbuns. No palco do TCA, se apresenta no sábado acompanhada por Julio Falavigna (bateria) e Antonio Porto (baixo). Música livre.

