Festival de Música Instrumental da Bahia anuncia atrações

A curadoria do Festival de Música Instrumental da Bahia anunciou as atrações da décima nona edição, que acontece de 26 a 29 de junho no Teatro Castro Alves (TCA).

Com ingressos a R$ 20 (inteira), o festival reúne o tango moderno da Orquesta Victoria, da Argentina; o clássico e a homenagem aos 60 anos da Escola de Música da Ufba e a compositores baianos com o Camará Ensemble; a sonoridade do Letieres Leite Quinteto; a homenagem ao mestre Villa-Lobos com Amilton Godoy e Gabriel Grossi; o virtuosismo de Marco Pereira e Toninho Ferragutti; a Orquestra de Violões; o jazz com o toque local da Saravá Jazz Band; o som da Chapada com o Grupo Instrumental do Capão, entre outras atrações.

Criado nos anos 1980, essa celebração musical já contou com a participação de nomes como Hermeto Pascoal, Sivuca, Egberto Gismonti, Yamandú Costa, Armandinho, Spoke Frevo Orquestra, Bianca Gismonti, Hamilton de Holanda e Wagner Tiso. Entre seus lançamentos estão a Orquestra Rumpillez e o Grupo Garagem.

