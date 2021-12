Festival de música do Roda Cultural reúne artistas baianos da cena alternativa

Reunindo artistas baianos da música alternativa, o projeto Roda Cultural irá realizar o seu primeiro festival de música no dia 5 de outubro (Sábado), no Largo Pedro Arcanjo. O Aquecimento do Roda busca mediar o contato entre os artistas e o público, ampliando essa proximidade para além da internet.

Além de muita música, o evento cultural contará com intervenções artísticas e uma feira de empreendedorismo. Na primeira edição, estarão presentes artistas como DJ Sica, Ana Barroso, Sergio Akueran, Vitrola Baiana, Zuhri e a gravadora Balostrada trazendo dois shows incríveis, "Sal" de Lucas Vuto e Luan Òwe, com a participação 2Kike e "Lil Devil aka The Last OG" de Lil Devil e Geeli, com a participação Drê.

Os ingressos custam a partir de R$ 10 e estão disponíveis no site Sympla.

