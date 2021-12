Festival de música anima Lençóis a partir desta sexta

Começa nesta sexta-feira, 8, na Chapada Diamantina a 17ª edição do Festival de Lençóis (a 425 km de Salvador). O evento tem o patrocínio do governo do estado, por meio do FazCultura, e é um atrativo a mais para os visitantes de um dos principais destinos turísticos da Bahia neste feriado prolongado.

Os organizadores têm expectativa de atrair aproximadamente 30 mil pessoas para a região, até o show da Baiana System, última banda a subir ao palco, no domingo. Mais uma vez, o evento apresenta na Praça Horácio de Mattos uma grade musical eclética.

Entre as atrações nacionais estão Pedro Mariano, Leo Jaime e Diogo Nogueira. Entre as bandas que embarcam de Salvador, Baiana System e Scambo. A cantora Márcia Castro é outra baiana que deve agitar a praça. Há também as atrações locais, como os grupos Choro Labuta, Hélio Bahia e Banda, Griô e Raiz do Vento.

Nesta edição do festival, os artistas convocarão o público a aderir ao esforço anti-incêndio, redobrando o cuidado com pontas de cigarro jogadas no solo, dentre outros procedimentos que aumentam o risco de incêndio nas matas em tempo de muito calor e ar seco. O evento apoia a campanha Bahia contra o Fogo.

Artistas

Baiana radicada em São Paulo, Márcia Castro fará show inspirado em seu mais recente álbum, intitulado Das Coisas que Surgem. A apresentação da artista acontece logo após show de abertura, que será realizado pelo grupo local Choro Labuta, nesta sexta.

Na sequência, o cantor Leo Jaime apresenta O Intimista, show no qual relembra os maiores sucessos dos seus 30 anos de carreira. O encerramento da noite fica com o show de Hélio Bahia e Banda. A segunda noite começa com o som do grupo local Griô.

adblock ativo