Festival de Lençóis reúne atrações locais e nacionais

A união entre boa música, natureza exuberante e ecoturismo dá o tom, durante quinze anos ininterruptos, do tradicional Festival de Lençóis, na Chapada Diamantina. Neste ano, a festa começa quinta-feira, 10, e prossegue até sábado, 12, trazendo nomes da música brasileira como Vanessa da Mata, Cidade Negra e Margareth Menezes, além de Adelmo Casé, BaianaSystem e bandas locais.

A cidade histórica, conhecida pelas belezas naturais e localizada a 425 km da capital, se prepara para receber mais de 35 mil pessoas nos três dias de festa. "Trata-se do evento mais esperado da cidade, o equivalente ao Carnaval de Salvador para nós. O festival traz uma demanda que movimenta tanto o trade turístico quanto o comércio local", afirma Ramiro Luiz Barbosa, diretor da Secretaria de Turismo e Cultura de Lençóis.

Segundo o diretor, 95% da capacidade hoteleira da cidade estão ocupados. Durante os três dias, além das atrações do palco principal, a partir das 19 horas, na praça Horácio de Mattos, bandas locais tocam em um palco alternativo, a partir das 16h30, na praça Maestro Clarindo Pacheco.

Atrações

Vanessa da Mata, que já participou do evento, no início da carreira, agora traz o show da turnê Viva Tom Jobim. No set list estão canções como Chega de Saudade, Desafinado e Eu Sei Que Vou Te Amar. "Estamos trazendo texturas, timbres e ritmos novos que se misturam aos clássicos e à bossa nova", explica a cantora, que contou que a escolha do repertório foi o mais difícil. "Fomos usando como critério os ritmos, temas, variedade para o roteiro, possibilidade de novos arranjos e o diálogo com os vídeos que são projetados durante o show"

A banda carioca de reggae Cidade Negra sobe ao palco pela primeira vez em Lençóis, após o retorno de Toni Garrido aos vocais. "A Bahia sempre nos deu régua e compasso. Nossa relação com o público baiano é de muito amor e respeito. Será um grande e belo encontro", afirma o cantor.

Garrido promete uma apresentação com os grandes sucessos da banda, como Girassol, Pensamento e Onde Você Mora, além de músicas novas, do recente álbum Hei, Afro.

Canções de Caetano Veloso e Gilberto Gil ganham a interpretação de Margareth Menezes, no show Para Gil & Caetano. "Tenho uma relação muito especial com a região e o clima da Chapada tem tudo a ver com a proposta desse projeto", afirma a cantora. "É um cenário perfeito para esse show, que tem um formato mais eletroacústico". Para a escolha do repertório, Margareth ouviu o coração.

"Os dois têm uma infinidade de belíssimas canções e, por conta disso, o sentimento foi o que regeu essa escolha", explica. Dentre as canções escolhidas estão Um Índio, Expresso 2222, Eu Vim Da Bahia e Meu Bem Meu Mal.

Em um tributo ao soul brasileiro, Adelmo Casé também embala o público com canções de Tim Maia com levadas afro-baianas. Já a BaianaSystem agita o evento mostrando as diversas possibilidades da guitarra baiana, que dialoga com as sonoridades africanas e com o dub.

