Festival de Lençóis reúne atrações da Bahia e do Brasil

A 18ª edição do Festival de Lençóis acontece desta quinta-feira, 13, a sábado, 15, com shows gratuitos na Praça Horácio de Mattos, na cidade turística da Chapada da Diamantina.



A inauguração de uma exposição e o lançamento de um livro marcam a abertura do evento na quinta, que terá ainda apresentações de atrações locais e do cantor Lazzo Matumbi, a partir das 18 horas.



A programação musical esquenta na sexta-feira, com shows de Mart'nália, Russo Passapusso, Délcio Luiz e Cidade Liberal, encerrando-se no sábado com os shows do Baile do Bem (Sandra de Sá, Sérgio Loroza e Negra Li), Ju Moraes, Família Grão de Luiz e Griô e Zion.



O evento proporciona a possibilidade de se desfrutar das belezas naturais da região. Desde a primeira edição, se baseia na fomentação da cultura, da sustentabilidade e do turismo cultural.



Para Paula Resende, produtora do Festival de Lençóis desde o início, ele vem se desenvolvendo mais a cada ano, pois dá a possibilidade de o turista entrar em contato com a natureza e curtir a música brasileira. "O grande diferencial é a possibilidade de visitar e fazer o turismo ecológico e, à noite, ir aos shows". Hoje, a média de público do festival é de 10 mil pessoas por noite.



Este ano, a festa volta a promover a campanha Bahia Sem Fogo, ação da Secretaria do Meio Ambiente contra as queimadas que atingem a região. Durante suas apresentações, os artistas vão conscientizar o público para ter mais atenção com materiais inflamáveis.



A abertura oficial do evento acontece na quinta-feira, com o lançamento da exposição e do livro Unidades de Conservação da Bahia. Produzido pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente, o livro tem o objetivo de apresentar as Unidades de Conservação, por meio de imagens registradas pelos fotógrafos Ruy Rezende e Sérgio Cedraz.



Atrações



Com tradição em reunir nomes da música popular brasileira, o festival será recheado de atrações de diversos estilos. Na quinta, as apresentações começam às 18h com o saxofonista Luciano Silva. Na sequência, às 19h, a banda Natália Cunha e Bateia de Renda faz sua apresentação. Para encerrar a noite, o cantor Lazzo Matumbi, com suas influências da música negra, África e cultura baiana, sobe ao palco para cantar sucessos antigos, músicas novas e releituras.



Na sexta, a noite inicia às 20h, com a banda Cidade Liberal, seguida pelo cantor Russo Passapusso, também conhecido por ser integrante da banda BaianaSystem. O artista apresenta seu projeto solo Paraíso da Miragem. Diferente do som proposto pela banda, que tem presença marcante da guitarra baiana, o show tem uma formação mais orgânica e poética, fincada na música popular. E, para ele, o repertório se encaixa com o local: "Tem tudo a ver com a própria proposta, respirar a imagem musical, respirar a natureza dentro do som".



Outra atração da noite, a cantora Mart'nália, que tem como uma das suas referências a black music, se apresenta com um repertório diversificado, indo do pop, forró, xote ao rock. Ela ressalta a importância da realização de festivais como esse, que conectam as pessoas com a natureza. "Acho uma preciosidade. Temos que ir nesses lugares e aproveitar para alertar o carinho e o cuidado que temos que ter com a natureza". Para finalizar a sexta, a performance do cantor Délcio Luiz.



No ultimo dia de festa, o evento começa às 20h com a banda Família Grãos de Luz e Griô. Às 21h30, é a vez de Ju Moraes, sambista baiana conhecida nacionalmente por sua participação no reality The Voice Brasil . Uma das atrações mais esperadas do evento, o Baile do Bem acontece às 23h. Reunindo cantores como Sandra de Sá, Serjão Loroza e Negra Li, o baile tem a proposta de relembrar os principais sucessos de Jorge Ben e Tim Maia. O encerramento do festival fica por conta da banda Zion.

