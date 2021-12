Festival de Lençóis recebeu 15 mil pessoas nas três noites

O 15º Festival de Lençóis terminou no último final de semana como a maior edição de todos os tempos. Segundo a Secretaria de Turismo e Cultura da cidade (410 km de Salvador) mais de 95% da rede hoteleira foi ocupada e aproximadamente 15 mil pessoas assistiram aos shows.

Cerca de 600 empregos diretos foram gerados e todo trade turístico ficou satisfeito. O sucesso do festival é tão grande que, pela primeira vez, a data da edição 2014 foi divulgada logo após o fim do evento: 9, 10 e 11 de outubro.



O anúncio foi feito pelo secretário estadual do Turismo, Domingos Leonelli, junto com a prefeita Moema Maciel. "Realmente estamos satisfeitos com o resultado desta edição, e já avisamos a data do ano que vem para que todos se agendem", salientou Michele Nonato, secretária de Turismo e Cultura do municipio.



Além dos números oficiais, o festival ficará marcado pela diversidade do público, atrações e pelos tributos a ícones da MPB. Adelmo Casé saudou Tim Maia, Margareth Menezes, Caetano Veloso e Gilberto Gil, e Vanessa da Mata, como ela mesmo diz: "se casou" com Tom Jobim.



Unidos ficaram plateia e artistas, que pareciam querer eternizar aqueles três dias. Já passava das 3h deste domingo, 13, e a última atração mantinha a praça Horácio Matos lotada.



O show da banda Trilheirus deixou no ar um gosto de reggae dos bons, daqueles que deixam mensagens sociais. "A Chapada está queimando com incêndios criminosos. Parabéns para os brigadistas que combatem o fogo na linha de frente", lembrou Mono Astete, vocalista da Trilheirus.



O Rio Mucugezinho e o Poço do Diabo, junto com o Ribeirão do Meio, foram os pontos mais visitados nos arredores da cidade. Segundo a secretária Michele Nonato, as campanhas Trilha Segura e Andar a Pé foram importantes para evitar acidentes.



Na primeira, se incentivava a contratação de empresas e guias de turistas cadastrados. A segunda pedia a moradores e visitantes que deixassem os carros nas casas e hotéis, para passear a pé.



Moqueca de Jaca



Em meio à diversidade culinária dos restaurantes de Lençóis, pode se destacar a moqueca de jaca. O prato que foi degustado por muitos visitantes é preparado com a fruta ainda verde, e foi um dos mais apreciados durante o festival. Quem comeu disse que é mais um motivo para voltar ao município.



O 15º Festival de Lençóis integra a lista dos festivais que aconteceram este ano na Chapada Diamantina e entraram para o circuito de festivais da região.



Os outros são o Festival de Jazz no Capão, o Festival de Corais de Mucugê, o Festival da Cachaça, em Abaíra, o Festival da Primavera, em Rio de Contas, e o Festival de Igatu, em Andaraí.

adblock ativo