Festival de Lençóis realiza edição online com shows de Jorge Vercillo e Margareth Menezes

Em 2021, o Festival de Lençóis completa 19 anos. Por causa da pandemia, o evento vai ser totalmente de forma virtual, com os shows realizados entre os dias 29 e 30 de abril, sempre às 19h, com a participações de diversos artistas baianos e de outras regiões do país. A transmissão vai ser realizada pelo YouTube da Pau Viola Entretenimento.

Esta edição vai mostrar vídeos durante as apresentações com uma retrospectiva dos eventos desde 1999. Além disso, o público vai poder observar entrevistas e imagens da Chapada com a apresentação do ator Jackson Costa.

De acordo com o idealizador do evento, Marcos Pedreira, em entrevista nesta sexta-feira, 23, para o 'Isso é Bahia', na rádio A TARDE FM, fazer o festival de forma online é um desafio. "A área cultural foi parada na pandemia, mas a gente não. Vamos deixar o evento com a marca deste ano com uma edição especial para que ano que vem ocorra a vigésima edição presencialmente", pontuou.

No dia 29 de abril, a festa fica por conta de Jorge Vercillo, Adelmo Casé e participação da cantora Samantha Tosto. Já no dia 30 de abril, quem agita o evento online são os cantores Margareth Menezes e Jau. Ainda terá apresentações de artistas locais, como Zion e Griô, Grupo Cordas e Copos, os folclóricos Marujada e Zambumba.

Também durante entrevista para o 'Isso é Bahia', a artista Samanta Tosto comentou que tem uma expectativa muito grande em participar do festival, principalmente por representar uma região que ela admira.

"Eu estou muito feliz e animadíssima em participar deste festival. É algo imensurável de beleza, de natureza. A Chapada Diamantina está no meu coração e para mim vai ser uma coisa que vai fazer parte da minha carreira de forma especial", pontuou Samanta.

Este ano, o destaque da festa vai para a Associação Geoparque Serra do Sincorá, entidade não lucrativa criada para buscar o título de Geoparques Globais, chancela concedida pela Organizações das Nações Unidas (ONU), pela Unesco.

O acesso do festival é 100% gratuito e é realizado pela Pau Viola Entretenimento, com apoio financeiro do Estado pela secretaria de cultura, via Lei Aldir Blanc e direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo do Governo Federal.

Confira entrevista completa:

