Festival de Lençóis encerra edição com shows e oficinas

Três noites de festa, oficinas e muita agitação nas ruas de pedra de Lençóis, na Chapada Diamantina. Foi assim enquanto durou o Festival de Lençóis, que, em sua décima sexta edição, apresentou, além de shows, oficinas musicais e uma exposição do fotógrafo Rui Rezende.

Última noite do Festival, o sábado começou ao som da banda Skins, seguida pela atração internacional Patrice Fisher e grupo Arpa, também responsáveis por uma oficina musical durante o Festival.

O título de apresentação mais animada talvez tenha ficado com a cantora Baby do Brasil. Terceira atração da última noite, ela fez um setlist composto praticamente por hits como "Telúrica" e "Cósmica", além de sucessos dos Novos Baianos, como "A Menina Dança". Baby presenteou o público também com improvisos: cantou chorinho e até arriscou, em dueto com o público, a canção "Desafinado".

Diante dos apelos da multidão que a aplaudia sem parar, Baby ainda voltou para o bis, com a canção "Masculino e Feminino".

Quarta atração da noite, a banda Spectro mostrou ao público a razão do sucesso como banda cover do Pink Floyd: o ponto alto da apresentação foi a interpretação do hit "Wish You Were Here". Dentre as atrações que passaram pelo palco do Festival de Lençóis neste ano, estão Jorge Vercillo, Cláudia Cunha, Alavontê e Zizi Possi.

<GALERIA ID=19548/>

<GALERIA ID=19545/>

