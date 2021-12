Festival de Lençóis é adiado para 2018

A 19ª edição do Festival de Lençóis foi adiada para o primeiro semestre de 2018. O evento, que tradicionalmente acontece no mês de outubro, foi transferido para o período entre 31 de maio e 2 de junho do próximo ano, por questões operacionais.

Por meio de nota, a produtora do festival, Pau Viola, informou que o adiamento foi necessário para manter o seu formato de sucesso. Há 18 anos em atividade, o palco principal do evento já recebeu artistas como Gilberto Gil, Lenine, Mart'nália, Russo Passapusso, Ana Carolina, Pato Fu, Luís Melodia, Flávio Venturini, Adriana Calcanhoto, Elza Soares, Nando Reis e Vanessa da Mata.

Desde a primeira edição, em 1999, o Festival de Lençóis acontece anualmente em outubro, reunindo, em média, segundo dados da produtora, um público de 10 mil pessoas por dia. O evento tem apoio do governo do estado.

adblock ativo