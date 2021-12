Festival de Lençóis é aberto com tributos

A primeira noite do 15º Festival de Lençóis, nesta quinta-feira, 10, foi aberta pelas atrações locais, Art Final, Jorge Pombo e Leo Costa, que deram boas-vindas a moradores e muitos turistas presentes ao evento na Chapada Diamantina. Mais o palco também abriu espaço para tributos a artistas com Raul Seixas e Tim Maia.

Quando Eládio e os Panteras entraram em cena, o público pôde sentir a presença musical de Raul Seixas. "Toquei com Raul quando erámos Raulzito e seus Panteras. Neste tempo, nos reuníamos sempre. Agora, resolvi fazer um show só com canções do repertório dele, introduzindo um toque feminino e músicas do chamado lado B", frisou Eládio, que recebeu como convidada especial a cantora Claudia Cunha, que deu ao show um ar de suavidade e sensibilidade.

Quem também emocionou o público foi Adelmo Casé, com o Tributo a Tim Maia. Com uma nova roupagem, a banda introduziu novos arranjos, instrumentos de percussão, dando uma baianidade ao som do Síndico. "Adoro as músicas de Tim Maia. Com esta nova batida parece que ele está renascendo mais forte. Vivo, eterno, como todo bom artista deve ser", destacou o dentista pernambucano, Rogério Simans.



Reggae



Finalizando a primeira noite, o grupo Kebra Nagst, trouxe reggae para o palco do festival. Este ritmo encontrou o par perfeito. "Sou técnica ambiental e surfista em Porto Seguro. Viverei aqui como se pudesse ser outra pessoa. O festival me permite ser mais livre. Fujo da rotina e não tenho ressaca moral neste paraíso", revelou Laís Silva, que parecia hipnotizada pelo som de acento jamaicano.



Nesta sexta-feira, 11, estão programados para passar pelo palco principal do festival: Choro Labuta, Neide Vital, além de Margareth Menezes, cantando Gilberto Gil e Caetano Veloso, Cidade Negra e Rodrigo VB.



No sábado, será a vez do Grupo Griô, Baiana System, Trilheirus e um dos shows mais esperados: Vanessa da Mata.

adblock ativo