Festival de Jazz no Capão movimenta Chapada Diamantina

A realização é difícil, mas a cada edição o Festival de Jazz do Capão vai se firmando como um dos principais eventos do gênero na Bahia, com boas atrações locais e nacionais se apresentando gratuitamente em cenário privilegiado. (veja programação completa no serviço, no fim da matéria)

Nesta quinta edição, que conta com patrocínio da Petrobras e do Fundo de Cultura, o festival se desdobra em dois espaços: o Circo do Capão, onde serão realizadas as tradicionais oficinas e - novidade - um recital de piano por noite, a cargo de Ricardo Castro e André Mehmari.

O outro espaço é a praça da Vila do Capão, cujo palco receberá nomes como a cultuada cantora Joyce Moreno, o acordeonista Toninho Ferragutti, o guitarrista Jorge Solovera, o grupo de percussão Aguidavi do Jêje e o trompetista Joatan Nascimento. Sem esquecer, claro, dos artistas locais: Coral do Capão, Bando Passarim e Elixir Tafari, todos nesta sexta-feira, 18.

Preocupado com os incêndios que têm atingido o Parque Nacional da Chamada Diamantina nos últimos dias, o idealizador e realizador do festival, Rowney Scott, lembra da campanha ambiental que sempre acompanha o evento: "Começou a época crítica de seca, então mais do que nunca batemos nesse tópico: evitem vir de carro, não façam fogo, não joguem lixo", pede.

"Tem que ter todo um cuidado para chegar sem impactar. Porque quando o festival não for mais uma coisa boa para o Capão, eu encerro com ele. Tem que entender que eu não sou um fazedor de festival. Eu sou um músico com uma relação de 25 anos com o Vale do Capão", afirma Rowney.

Feminina

Cultuada no exterior - tanto no circuito do jazz internacional quanto entre jovens fãs de música brasileira -, a carioca Joyce Moreno diz, por telefone, nem se lembrar mais quando foi a última vez que esteve na Bahia: "Nossa, tem séculos, uma vida", admira-se.

"O repertório é o mesmo que fiz na minha última turnê mundial, misturando clássicos e material dos três últimos discos: Raiz (2014), Tudo (2012) e Rio (2011)", conta. Além do show e da oficina que ministrará no Capão, a cantora também participa de um show em homenagem a Tom Jobim no Teatro Castro Alves, no dia 24, com Toquinho, João Bosco e Jaques Morelenbaum. "Devo ser uma das cantoras que mais gravaram Tom Jobim. Já gravei umas 40 canções dele. Tenho três CDs só com músicas dele", afirma.

"Eu queria cantar Desafinado, que gravei recentemente no disco Raiz, mas o João Bosco já tinha escolhido. Então vou fazer O Mar, que é uma raridade, um trecho da Sinfonia do Rio de Janeiro", conta.

Sobre o fato de hoje ser mais conhecida fora do Brasil do que dentro dele - apesar de ter tocado bastante em rádios em décadas passadas -, Joyce encara isto como "um fato da minha vida. Tem essa abertura grande no exterior para toda música brasileira criativa. Sempre brinco que não faço MPB. Faço MCD: música criativa brasileira", ri a cantora.

Apontada como uma compositora pioneira ao oferecer um ponto de vista essencialmente feminino em suas canções, Joyce conta que não foi algo planejado: "Eu tinha 18 anos quando saiu meu primeiro disco. Com o espanto geral, vi que era incomum, aí a ficha caiu", lembra.

Caminho estético ao piano

Responsável por um dos recitais de piano no Circo, o baiano Ricardo Castro fará em sua apresentação o "caminho estético" que o levou ao instrumento: "O repertório é montado na minha história de vida e de músico aqui no Brasil, antes de ir ao exterior: tem Chopin, Villa-Lobos, Debussy, Egberto Gismonti e obras minhas também", conta.

adblock ativo