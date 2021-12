Festival de Jazz do Capão lança campanha colaborativa

O Festival de Jazz do Capão, que acontece no Vale do Capão, na Bahia, lança uma campanha colaborativa no site do evento, onde os interessados pelo projeto podem ser co-patrocinadores do evento. Segundo a produção do festival, a campanha é importante para que o evento este ano aconteça, já que ano passado não pôde ser realizado por falta de recursos financeiros. O Festival é gratuito e tem como mote integrar amantes do jazz a diversas atrações musicais nacionais e locais no recanto ecológico baiano. A 3ª edição do evento deve ser realizada nos dias 12 e 13 de julho.

Esse tipo de iniciativa, na percepção do diretor artístico do evento, Rowney Scott, sinaliza para a possibilidade de um desenvolvimento sustentável para a Chapada, com "eventos qualificados, que façam circular cultura e educação, atraindo um público qualificado, amante da arte e da natureza". Quem colaborar com o Festival ganha camisas, CDS de artistas que participaram do evento e, até mesmo, poderá ter o seu nome/marca aparecendo no telão principal durante a realização do festival.

No vídeo abaixo, o ator Jackson Costa, que participa da campanha, fala sobre o evento.

Da Redação

