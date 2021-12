Festival de Jazz do Capão confirma primeiras atrações

Uma das atrações confirmadas para esta edição do Festival de Jazz do Capão, nos dias 12 e 13 de julho, é o maestro Letieres Leite, que irá se apresentar com a formação Letieres Leite Quinteto. O músico puxa da memória seu primeiro contato com o Vale e mostra a importância de preservar o paraíso ecológico.

"Tive a sorte de ser uma das primeiras turmas a conhecer o Capão, na época em 74, de passagem, andarilho com um grupo. Quando chegamos com Mauricio Requião (que hoje tem pousada lá), comentamos: 'Nossa, descobrimos o paraíso'. Naquela época não existia turismo consolidado, saímos de lá de rural e fizemos muitos trechos a pé, passando por outras cidades. Outros tempos...", diz.

O grupo Letieres Leite em Quinteto tem como marca registrada aimprovisação e mergulha na aliança entre a música ancestral baiana e conceitos do jazz. O músico soteropolitano experimenta neste projeto uma formação clássica de jazz - baixo acústico, piano, bateria, sax/flauta e percussão - e reúne grandes músicos da cena local, como Ldson Galter, Marcelo Galter, Tito Oliveira e Luisinho do Jeje, para juntos executarem composições inéditas.

Foi confirmada também a presença do gaitista Gabriel Grossi, considerado um dos maiores representantes da harmônica no mundo. Outro que estará no festival é o Coral do Capão e Grupo Instrumental do Capão.

Sustentabilidade

Encravado no coração do Parque Nacional da Chapada Diamantina, o Vale do Capão tem o desafio de receber turistas nacionais e internacionais de forma sustentável, minimizando o impacto gerado pela ação do ser humano.

A organização recomenda a todos interessados a evitarem o uso do automóvel, se locomovendo de ônibus até o Capão, ou ainda, compartilhando os veículos. Evento totalmente gratuito, o Festival se empenha na promoção de campanhas que garantam não só o mínimo impacto ambiental do evento, como também a conscientização do público para a necessidade de preservação da natureza e respeito à cultura local.

"A campanha ambiental, juntamente com a boa música e a boa produção, fazem do festival um evento realmente diferenciado", pontua Rowney Scott, curador e diretor artístico do evento, vendo na campanha uma das coisas mais importantes do Festival de Jazz do Capão. "Se conseguirmos manter o festival como um evento conscientizador da necessidade de preservação da natureza, já vou me sentir muito realizado", considera.

Você confere mais dicas sobre como minimizar os impactos ambientais no site do festival: www.festivaldejazzdocapao.com.br.

