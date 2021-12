Festival de Jazz do Capão anima programação cultural da Chapada este mês

A oitava edição do Festival de Jazz do Capão acontece nos dias 22 e 23 de novembro, na praça da Vila do Capão no município de Palmeiras, na Chapada Diamantina. O evento é gratuito, a partir das 20h.

A programação conta com apresentação de músicos nacionais, internacionais e do município, como os shows do guitarrista Nelson Veras e do sexteto do pianista e compositor Luã Almeida.

O evento vai ter a Mostra Capão, com o canto afro indígena do TerrAqua, as canções intuitivas de cura de Andréa Cathalá, e a roda de samba do Yayá Massemba. Além disso, ainda tem a Mostra Ufba com o Quarteto Alquife, e os shows da banda Kapelle17, da Alemanha, e de Cesar Camargo Mariano Trio, liderado pelo pianista e compositor Cesar Camargo Mariano, que tem 50 anos de carreira.

adblock ativo